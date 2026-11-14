Tokat TSO'da 2 bin 456 üye oy kullandı, 12'şer komisyon kırmızı ve sarı listelere gitti - Son Dakika
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Tokat TSO'da 2 bin 456 üye oy kullandı, 12'şer komisyon kırmızı ve sarı listelere gitti

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Tokat TSO\'da 2 bin 456 üye oy kullandı, 12\'şer komisyon kırmızı ve sarı listelere gitti
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Tokat TSO seçimlerinde 2 bin 456 üye oy kullandı; kırmızı ve sarı listeler 12'şer komisyonu, beyaz liste 2 komisyonu kazandı. Geçersiz oylar nedeniyle 2 komitedeki oyların geçerliliğine ilişkin pazartesi günü Yüksek Seçim Kuruluna başvurulacağı öğrenildi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 2 bin 456 üye oy kullanırken, kırmızı ve sarı listeler 12'şer, beyaz liste ise 2 meslek komitesini kazandı. 2 komitedeki oyların geçerliliğine ilişkin pazartesi günü itiraz edileceği açıklandı.

Tokat'ta bir tesiste sabah saatlerinde başlayan seçimlere oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. 2 bin 456 seçmen oy kullandı. Saat 17.00'de sona eren seçimlerde kırmızı, mavi ve beyaz liste olarak seçime gidildi. Oy sayma işlemlerinin ardından kırmızı ve sarı liste 12'şer meslek komisyondan seçimi kazanırken beyaz liste 2 meslek komisyonunu kazandı. Geçersiz oylar nedeniyle Pazartesi günü Yüksek Seçim Kuruluna başvurulacağı öğrenildi.

Sayım sonrası açıklamalarda bulunan kırmızı liste ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı olan Mücahit Yılmaz, "12 komisyon sarı liste Ahmet başkanımızın, 12 şahsımın kırmızı listesi ve 2 Günaydın başkanımın listesi çıktı. Bununla beraber 2 komitede bazı listelerdeki çizgilerde sorunlar oldu. Onunla ilgili Pazartesi günü itirazlarımızda bulunacağız. Tokatımıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Sarı liste ile TTSO Başkan Adayı olan Ahmet Arat ise, "Başkanınımın dediği gibi 12-12-2 gibi bir rakam çıktı. 2 komitede birbirine yakın sayılar çıktı. Biliyorsunuz ticaret odası seçimlerinde çizikler mevzusu var. Kol kola girip Pazartesi günü gerekli itirazlarımızda bulunacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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