Tokayev, 14 askerin öldüğü tatbikat sonrası Kosanov'u görevden alıp Mirzahmetov'u atadı - Son Dakika
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Tokayev, 14 askerin öldüğü tatbikat sonrası Kosanov'u görevden alıp Mirzahmetov'u atadı

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Tokayev, 14 askerin öldüğü tatbikat sonrası Kosanov\'u görevden alıp Mirzahmetov\'u atadı
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Hazar Denizi kıyısındaki tatbikatta 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Savunma Bakanı Kosanov'u görevden aldı. Bakanlığa, Özel Kuvvetler Komutanlığı dahil üst düzey görevlerde bulunan Mirzahmetov'un atandığı bildirildi.

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Comert Tokayev'in Hazar Denizi'ndeki tatbikat sırasında yaşanan facia sonrasında Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u görevden almasının ardından Savunma Bakanlığı görevine Aydos Mirzahmetov'un atandığı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comert Tokayev'in Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u görevden almasının ardından bakanlık görevine Aydos Mirzahmetov getirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanının kararnamesiyle Aydos Mirzahmetov, Kazakistan Savunma Bakanı olarak atanmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Mirzahmetov'un daha önce yürüttüğü görevinden de alındığı ve atamanın açıklamayla birlikte yürürlüğe girdiği bildirildi.

Mirzahmetov'un Kazakistan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daha önce Özel Kuvvetler Komutanlığı dahil olmak üzere çeşitli üst düzey görevlerde bulunduğu biliniyor.

Tokayev, geçtiğimiz perşembe günü Kazakistan'ın Mangıstau bölgesinde Hazar Denizi kıyısında yürütülen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikatı sırasında 14 askerin hayatını kaybettiği facianın ardından bugün Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u görevden almıştı.

Kaynak: İHA
Hazar DeniziKazakistanPolitikaDünyaSon Dakika

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