Topaloğlu: "2023 yolunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçede 10'larca projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "2023 yolunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı tarafından 90. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi. 19 Mayıs Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "2019 yerel seçimlerinden itibaren ilçemizde, hükümetimiz ve belediyemiz olarak onlarca projeyi hayata geçirdik ve çalışmalara da devam ediyoruz. 2023 yolunda durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Projelerden bahseden Başkan Topaloğlu, "19 Mayıs Devlet Hastanemiz, Yörükler ve Dereköy Düğün Salonlarımız, 19 Mayıs Barajımız, okullarımıza kazandırdığımız halı saha spor tesislerimiz, yarı olimpik yüzme havuzumuz, kapalı tenis kortumuz, doğalgaz çalışmalarımız, köy konaklarımız, çocuk oyun parklarımız, kütüphane ve bilgi evimiz, yöresel ürünler pazar yerimiz, parke yol ve beton yol çalışmalarımız, okul ve camilerimize çevre düzenlemelerimiz, ücretsiz otopark alanlarımız, şehitlik düzenlememiz tamamladığımız projelerimizden bazıları. Kültür Merkezimiz, Çocuk Trafik Eğitim Parkımız, TOKİ Çalışmaları, Engiz Deresi Köprü çalışmaları devam ederken, Dere Kenarı Peyzaj Projemiz, İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası, Tarihi Ahşap Cami restorasyon çalışmaları için ise proje çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devlet Su İşleri ve SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalarının devam ettiği içme suyu arıtma tesisimiz ise bu yıl içerisinde faaliyete geçecek ve artık evlerimizden memba kalitesinde su içmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

Sosyal ve kültürel etkinliklerinde devam ettiğini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde ilçemiz adına stant açarak, ilçemizin tarım ve turizm açısından tanıtımını gerçekleştirdik. 15-21 Ağustos tarihlerinde TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Samsun Üniversitemizin ilçemizde bulunan Ballıca Kampüsünde gerçekleştirilecek olan 'Savaşan İHA Yarışları' TEKNOFEST 2022'nin Samsunumuzdaki tek yarışması olacak. 9-11 Eylül tarihlerinde Nebiyan Doğa Festivalimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN