Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Mesai Arkadaşlarına Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Mesai Arkadaşlarına Veda Etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Mesai Arkadaşlarına Veda Etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda mesai arkadaşlarına veda etti. İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a teşekkür eden Zorluoğlu, birlikte geçirdikleri 5 yıl boyunca uyum içinde çalıştıklarını ifade etti.

14.03.2024 10:02  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, düzenlenen Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda mesai arkadaşlarına veda etti.

Başkan Zorluoğlu, 5 yıl boyunca birlikte görev yaptığı İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a plaket vererek teşekkür etti. Murat Zorluoğlu ile uyum içinde 5 yıl geçirdiklerini ifade eden Başkan Bıyık, bu uyumun tüm belediyelere örnek olması gerektiğini söyledi. Zorluoğlu'na teşekkür eden Başkan Bıyık, "Sayın Zorluoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde ortaya koyduğu yapıcı tavırlarla hepimize örnek olmuş, şehrimize oldukça güzel hizmetler kazandırarak tarihe geçmiştir. Kendisini tanımaktan, kendisi ile omuz omuza vererek Yomra'ya, Trabzon'a hizmet etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yomramıza her zaman pozitif baktığı içinde kendisine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Biz kendisinden her zaman razı olduk. Şehrimize yine hizmetler kazandıracağından, farklı görevlerde ilçemize ve ilimize katkı vereceğinden şüphemiz yoktur. Yeni dönemde kendisine üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Murat Zorluoğlu, Mustafa Bıyık, Trabzon, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Mesai Arkadaşlarına Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Selahattin Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulamasından vazgeçildi Selahattin Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulamasından vazgeçildi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:36 Erdoğan’ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
07:41 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de görüntülendi Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti
10:35 Yabancılara Konut Satışları Şubatta Yüzde 44,9 Azaldı Yabancılara Konut Satışları Şubatta Yüzde 44,9 Azaldı
10:31 Erzincan Depremi’ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler Erzincan Depremi'ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler
10:19 Eylem Tok ve oğlu New York’ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi
09:39 İETT sürücüsünün bıçaklanma anı kamerada İETT sürücüsünün bıçaklanma anı kamerada
09:35 Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi
09:31 CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi
09:04 Işın Karaca’dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur’a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu Işın Karaca'dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur'a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu
08:21 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 11:14:30. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Mesai Arkadaşlarına Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement