Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Mesai Arkadaşlarına Veda Etti

Politika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, düzenlenen Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda mesai arkadaşlarına veda etti.

Başkan Zorluoğlu, 5 yıl boyunca birlikte görev yaptığı İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a plaket vererek teşekkür etti. Murat Zorluoğlu ile uyum içinde 5 yıl geçirdiklerini ifade eden Başkan Bıyık, bu uyumun tüm belediyelere örnek olması gerektiğini söyledi. Zorluoğlu'na teşekkür eden Başkan Bıyık, "Sayın Zorluoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde ortaya koyduğu yapıcı tavırlarla hepimize örnek olmuş, şehrimize oldukça güzel hizmetler kazandırarak tarihe geçmiştir. Kendisini tanımaktan, kendisi ile omuz omuza vererek Yomra'ya, Trabzon'a hizmet etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yomramıza her zaman pozitif baktığı içinde kendisine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Biz kendisinden her zaman razı olduk. Şehrimize yine hizmetler kazandıracağından, farklı görevlerde ilçemize ve ilimize katkı vereceğinden şüphemiz yoktur. Yeni dönemde kendisine üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON