Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, düzenlenen Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda mesai arkadaşlarına veda etti.
Başkan Zorluoğlu, 5 yıl boyunca birlikte görev yaptığı İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a plaket vererek teşekkür etti. Murat Zorluoğlu ile uyum içinde 5 yıl geçirdiklerini ifade eden Başkan Bıyık, bu uyumun tüm belediyelere örnek olması gerektiğini söyledi. Zorluoğlu'na teşekkür eden Başkan Bıyık, "Sayın Zorluoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde ortaya koyduğu yapıcı tavırlarla hepimize örnek olmuş, şehrimize oldukça güzel hizmetler kazandırarak tarihe geçmiştir. Kendisini tanımaktan, kendisi ile omuz omuza vererek Yomra'ya, Trabzon'a hizmet etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yomramıza her zaman pozitif baktığı içinde kendisine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Biz kendisinden her zaman razı olduk. Şehrimize yine hizmetler kazandıracağından, farklı görevlerde ilçemize ve ilimize katkı vereceğinden şüphemiz yoktur. Yeni dönemde kendisine üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON
Son Dakika › Politika › Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Mesai Arkadaşlarına Veda Etti - Son Dakika
Vali Musa Işın, Parmakören Mahallesinde vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm için talimatlar verdi. Ayrıca, Kütahya Belediyesi tarafından restore edilen Parmakören Eski Camisi'nde incelemelerde bulundu.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, yerel seçim anketlerinde önde olduklarını yineleyerek, 'Seçimleri kazanıyoruz' dedi.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftar programları kapsamında Fatih ve Eşrefpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Zeybek, Fatih Pazarında kurulan iftar sofrasında hemşehrileriyle birlikte orucunu açtı.
TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Seda Gören Bölük, yurtdışında yaşayan vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını ve yabancı düşmanlığıyla, İslamofobi ile mücadele edeceklerini belirtti. Komisyonun, yurtdışında yaşayan vatandaşların hak kazanımlarına altyapı oluşturduğunu ve bu alanda çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik saldırılar ve terör örgütleriyle mücadele konusunda da vatandaşların yanında olacaklarını vurguladı.
Adana'da seçim kurulu kararı ile kentin birçok kavşağına, bulvarında ve aydınlatma direklerine asılan 'Seçim afişi' parti ayırt etmeksizin toparlatıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, asılan afişler için 'Bu iş kontrolden çıkmış durumda' dedi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve engelliler iftar programında bir araya geldi.
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerine katılarak, CHP'li İBB yönetiminin iptal ettirdiği Güngören Meydanı Projesi'ni yapacaklarını söyledi. Kurum, Güngören'in kentsel dönüşüm, ulaşım ve konut sorunlarına çözüm getireceklerini belirtti. Ayrıca, Güngören'de parklar, otoparklar ve yeni metro hatları gibi projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren, Eskişehir'e ziyaret gerçekleştirerek çeşitli programlara katıldı. Eren, toplantılar, ziyaretler ve sergi açılışlarıyla Eskişehir'deki eğitim faaliyetlerini inceledi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, engelli bireyler ve yaşlı vatandaşlara yönelik düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İstanbul'u iş bilmezlerden geri alıp hizmete yeniden devam edeceklerini söyledi.
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