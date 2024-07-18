Trabzon Ortahisar Belediyesi Halk Günü Buluşmaları Başladı - Son Dakika
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Politika

Trabzon Ortahisar Belediyesi Halk Günü Buluşmaları Başladı

Trabzon Ortahisar Belediyesi Halk Günü Buluşmaları Başladı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Kaya başkanlığında gerçekleştirilen Halk Günü buluşmaları başladı. Başkan Kaya, halkçı belediyecilik yapacaklarını vurguladı.

18.07.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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Trabzon'da merkez ilçe konumunda olan Ortahisar ilçesi sakinlerinin talep, şikayet ve önerilerinin dile getirildiği "Halk Günü" buluşmalarının ilki Belediye Başkanı Ahmet Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan Kaya, "Bizden kimse rantçı belediyecilik beklemesin. Biz halkçı belediyecilik yapacağız" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilk Halk Günü toplantısını Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen halk buluşmasında vatandaşlar, Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve kurum yetkililerine talep ve önerilerini iletti. Vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada rantçı değil, halkçı bir anlayışla belediyecilik yaptıklarının altını çizerek belediyenin bütün imkanlarını halkın menfaatleri için kullanacağına vurgu yapan Kaya "Bizden kimse rantçı belediyecilik beklemesin, biz halkçı belediyecilik yapacağız" diyen Başkan Kaya, "Yaklaşık üç buçuk aydır görevdeyiz. Ziyaretimize gelen ve gelmek isteyen çok sayıda insanımız oldu. Fırsat bulabildiğimiz ölçüde herkesle görüşüp, herkesin derdini dinlemeye çalıştık. Ama siz de takdir edersiniz ki, Trabzon büyük bir yer. Nüfusu 330 bin olan bir ilçeden bahsediyoruz ve buradaki bütün hemşerilerimizle birebir görüşebilmek mümkün olmadı. Bu doğrultuda yaptığımız planlama neticesinde Halk Günü buluşmalarını gerçekleştirmeye karar verdik" dedi.

"Halkımızın derdi, bizim derdimizdir"

Ortahisar Belediyesi olarak ilçe halkının taleplerini karşılama çabası içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Kaya, "Halk günlerimizde; arzunuzu, bizden isteğinizi, önerilerinizi, eleştirinizi, düşüncenizi tek tek dinleyip, notlarımızı alacağız. İmkanlarımız ölçüsünde çözüm üretebildiklerimize çözüm üreteceğiz. Böylece hiç kimse 'ben dinlenmedim, derdimi iletemedim' demeyecek. Bu şehirde artık kapısı açık, gönlü açık bir belediyecilik anlayışı var. İmkanlarımızı sonuna kadar halk için kullanacağız. Bu kentin insanlarına, Ortahisar'ımıza hangi sözü verdiysek, ekibimle birlikte bu sözleri tutabilme gayreti içinde gece gündüz çalışıyoruz. Biz Ortahisar ailesi olarak bu ailede derdi olan hiçbir vatandaşımızın derdine duyarsız kalmama gayreti içindeyiz. Halkımızın derdi, bizim derdimizdir. O derdi 'nasıl çözebiliriz' gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Geride kalan 3,5 aylık sürede çok fazla iş başvurusu aldıklarına dikkat çeken Başkan Kaya, "Çözülebilecek sıkıntı var, çözülemeyecek sıkıntı var. İmkanlarımız ölçüsünde olanları çözeceğiz. Trabzon'da çok ciddi bir iş sıkıntısı var. Bunu biliyorum. Her gün binlerce insan benden iş istiyor. Ama belediyemizin kapasitesi belli. İş için müracaat edenlerden CV'lerini alıyoruz, ihtiyaç oldukça değerlendiriyoruz. Yarın farklı alanlarda, farklı ihtiyaçlar söz konusu olacak ve liyakate göre karar vereceğiz. Derdimiz vatandaşımızın derdine derman olmaktır. Muradımız, düşüncemiz budur. İnşallah çok sayıda vatandaşımızın derdine derman olmak bize nasip olur. Bu kapsamda bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" diye konuştu.

"Cenaze evlerine de yemek uygulaması başlattık"

Belediyenin bütün imkan ve kaynaklarını halk için kullanacaklarının altını çizen Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizlerin de bildiği gibi Kent Lokantamızı açtık. Trabzon'umuzda artık dört çeşit yemeği, 50 TL'ye yiyebileceğiniz bir mekanımız var. Burayla alakalı günlerdir, 'Allah razı olsun' sözlerini duyuyorum ve bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bunun dışında yeni bir uygulama başlattık. Özellikle evlerdeki yaşlı, engelli büyüklerimize verilen evde bakım hizmetinin kapsamını genişlettik. Artık berberimiz, kadın kuaförümüz de hizmet vermeye başlayacak. Evlere gidip oradaki vatandaşlarımızın kişisel bakımlarını yapıyoruz. Ayrıca cenaze evlerine de yemek uygulaması başlattık. Ortahisar'ımızda cenazesi olan, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sıcak yemeği, yanında pilavı ve ayranıyla beraber gönderiyoruz. Gücümüz yettiğince belediyemizin bütün imkanlarını halkımızın menfaati için, halkımızın kullanımına açtık, açacağız. Bizden kimse rantçı belediyecilik beklemesin. Biz halkçı belediyecilik yapacağız. Sonuna kadar da bu kentin ürettiği değerleri halkımızın menfaati için kullanacağız."

Başkan Kaya, konuşmanın ardından beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri olduğu halde, Halk Gününe katılan vatandaşların tek tek talep ve önerilerini dinledi. İlgili talep ve öneriler, çözüme kavuşturulmak üzere not alındı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trabzon Ortahisar Belediyesi Halk Günü Buluşmaları Başladı - Son Dakika

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