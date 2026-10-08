Trump, 3 Kasım ara seçimleri öncesi ABD'nin İran'a saldırmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasındaki siyasi ve askeri gerilime ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ile verimli görüşmeler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu ve ABD ordusunun İran limanlarına yönelik deniz ablukasının tüm gücüyle yürürlükte kalacağını vurgulayan Trump, "Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol geçişi devam ediyor. Sadece dün gece 22 milyon varil petrol boğazdan geçti. Bunların tek bir varili bile İran'dan gelmedi ya da İran'a gitmedi" dedi.

Trump ayrıca ABD'de yaklaşan ara seçimleri işaret ederek, "3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağız. İran nükleer silaha sahip olmayacak" ifadelerini kullandı.