Trump, Alcatraz Hapishanesini Yeniden Açıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması talimatı verdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin San Francisco kentinde bulunan ve müzeye çevrilen Alcatraz hapishanesinin 'azılı suçlular' için yeniden açılması konusunda Federal Cezaevleri Bürosu'na talimat verdi.

Trump, sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin açıklamada bulundu. ABD'nin uzun zamandır 'şiddet yanlısı azılı suçlularla' uğraştığını belirten Trump, "Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, 'en azılı suçlular' için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini kaydetti.