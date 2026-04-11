Trump: Hürmüz Boğazı Yakında Açılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını, ancak birçok ülkenin yakıt için alternatif yollar araştırdığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation muhabiri Kellie Meyer'a röportaj verdi. Trump ABD'ye çok sayıda boş petrol tankeri geldiği yönündeki paylaşımının ne anlama geldiğinin sorulması üzerine, "Dünyanın engin denizlerine bir bakın, hepsi, hatta birçoğu, petrol yüklemek için ABD'ye doğru geliyor. Bizde bol miktarda petrol var" ifadelerini kullandı. Trump bu açıklamayla İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmadığını söylemek isteyip istemediğinin sorulması üzerine, "Hayır, bunun nedeni yakın gelecekte açılacak olması değil. İran başarısız bir ülke. Çok başarısız bir ülke, (Hürmüz Boğazı) açılacak. Ama bence insanlar boğazdan geçmenin başka alternatifleri olduğunu görüyorlar" dedi.

ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelerin başlayıp başlamadığı ve İran'a güvenip güvenmediği sorulan Trump, "Evet, başladılar" cevabını verdi. Trump İran'ın iyi niyetli hareket edip etmediğine ilişkin, "Bunu size çok kısa bir süre içinde bildireceğim, fazla zaman almayacak" diye konuştu. - WASHINGTON