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Trump'ın dokunulmazlık talebi temyiz duruşmasında görüldü - Son Dakika
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Trump'ın dokunulmazlık talebi temyiz duruşmasında görüldü

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlandığı davanın temyiz duruşması görüldü. Trump, suçlamaların kendisine görevdeyken yöneltilmesi nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu için düşürülmesini talep etti.

Trump\'ın dokunulmazlık talebi temyiz duruşmasında görüldü
09.01.2024 - 22:23,
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlandığı davanın temyiz duruşması görüldü. Trump, suçlamaların kendisine görevdeyken yöneltilmesi nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu için düşürülmesini talep etti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Trump'ın 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlandığı davanın temyiz duruşması başkent Washington DC'de görüldü. Trump, suçlamaların kendisine görevdeyken yöneltilmesi nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu için düşürülmesini talep etti.

Temyiz Mahkemesi yargıçları Michelle Childs, Florence Pan ve Karen LeCraft Henderson oluşan heyet, Trump'ın dokunulmazlık iddialarına dayanarak kendisine karşı açılan seçim sonuçlarına müdahale ettiği gerekçesiyle açılan federal davanın reddedilip reddedilmeyeceğine dair savunmaları dinledi.

Trump'ın avukatından Pandora'nın kutusu benzetmesi

Donald Trump'ın avukatı John Sauer, eski bir başkana dava açmanın "Pandora'nın kutusunu açacağını" öne sürerek, "Bir başkanın resmi eylemlerinden dolayı kovuşturulmasına izin vermek, Pandora'nın, bu ulusun bir daha asla kurtulamayacağı kutuyu açacaktır" dedi.

Sauer, "George W. Bush, Kongre'ye yanlış bilgi vererek ülkeyi sahte iddialarla Irak'ta savaşa girmeye teşvik ettiği iddiasıyla resmi bir davayı engellemekten dolayı dava edilebilir mi? Başkan Obama, yurtdışındaki ABD vatandaşlarını hedef alan dron saldırılarına izin verdiği iddiasıyla potansiyel olarak cinayetle suçlanabilir mi?" dedi.

Sauer, bir başkanın, yalnızca Kongre tarafından azledilmesi ve mahkum edilmesi halinde cezai kovuşturmaya tabi tutulabileceğini aktardı.

"Başkanın benzersiz bir anayasal rolü var ama hukukun üstünde değil"

Adalet Bakanlığını temsil eden James Pearce yaptığı savunmada, Trump'ın dokunulmazlığının reddedilmesi çağrısında bulunarak, "Ülkemizin tarihinde bu davaya kadar hiçbir zaman bir başkan cezai kovuşturmaya karşı dokunulmazlığının görev süresinin ötesine geçtiğini iddia etmemişti. Başkanın benzersiz bir anayasal rolü var ama hukukun üstünde değil" dedi.

Yaklaşık 75 dakika süren davada henüz karar çıkmazken, ABD basınında yer alan haberlerde, heyetin Trump'ın dokunulmazlığı olduğu konusunda pek ikna olmadığı yorumları yapıldı.

"Bir başkan olarak dokunulmazlığa sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum"

Duruşmanın ardından Waldorf Astoria Oteli'nde açıklamalarda bulunan Trump, Adalet Bakanlığı'nı siyasi amaçlı bir soruşturma yapmakla suçlayarak, "Siyasi bir rakibin yargılanmasının çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trump, "Bir başkan olarak dokunulmazlığa sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum, çok basit. Dokunulmazlığı olmayan başkan olamaz. Bir başkan olarak işinizi yapabilmeniz gerekiyor" ifadelerini kullanarak, hakkında açılan davanın Pandora'nın kutusunu açtığını yineledi.

Trump hakkındaki suçlamalar

ABD'de başta "gizli belgeler" olmak üzere birçok suçlamayla yargılanan Trump, hakkında geçtiğimiz sene ağustos ayında Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından 45 sayfalık iddianame hazırlanmış. İddianamede, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolüne ve 2020 yılındaki ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına müdahalesine odaklanmıştı.

İddianamede Trump hakkında, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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