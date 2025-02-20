ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını 26 Şubat'ta yapacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısının tarihi belli oldu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Trump'ın 26 Şubat'ta Beyaz Saray'da ilk kabine toplantısını düzenleyeceğini bildirdi. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › Trump'ın İlk Kabine Toplantısı Tarihi Belirlendi - Son Dakika
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