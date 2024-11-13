Trump'ın Yeni Kabinesi Belli Oldu

Politika

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik edeceğini açıkladı. Trump ayrıca CIA Başkanı olarak John Ratcliffe'i, Savunma Bakanlığına eski asker ve Fox News kanalında sunuculuk yapan Pete Hegseth'i aday göstereceğini duyurdu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te göreve başlaması beklenen Donald Trump'ın kabinesi belli oluyor. Trump yaptığı yazılı açıklamada, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) Tesla ve SpaceX CEO'su ABD'li milyarder Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'i liderlik edeceğini duyurdu. Trump, ikilinin "hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltılmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını ifade etti. Trump, Musk ve Ramaswamy'nin hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacaklarını, Beyaz Saray ile Bütçe ve Yönetim Ofisi ile ortaklık kurarak geniş çaplı yapısal reformları yönlendireceklerini, daha önce hiç görülmemiş bir hükümet girişimci yaklaşımı oluşturacaklarını vurguladı. Söz konusu kurumun çalışmalarının "en geç 4 Temmuz 2026'da tamamlanacağını" belirten Trump, "Daha fazla verimlilik ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir hükümet, Bağımsızlık Bildirgesi'nin 250. yıl dönümünde Amerika için mükemmel bir hediye olacaktır. Başarılı olacaklarından eminim" ifadelerini kullandı. Kurumu ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasını ürettiği "Manhattan Projesi"ne benzeten Trump, Cumhuriyetçi politikacıların uzun zamandır Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE)" hayalini kurduğunu belirtti.

"Şok dalgalarını oluşturacak"

Hükümet kurumlarının verimliliğinden sorumlu olacak Elon Musk ise yaptığı açıklamada, yeni kurumun "sistemde ve hükümetin israfında yer alan herkeste, yani çok sayıda insanda şok dalgaları oluşturacağını" ifade etti. Musk, "Paranız boşa gidiyor ve Hükümet Verimliliği Departmanı bunu düzeltecek" dedi.

Musk, Ekim ayında Trump'ın bir mitinginde federal bütçenin "en az" 2 trilyon dolar azaltılabileceğini söylemişti. Yeni departmanın kısaltması olan DOGE, aynı zamanda Musk'ın desteklediği kripto para birimi dogecoin'in ismine de gönderme yapıyor.

Savunma Bakanlığı'na eski asker Pete Hegseth

Trump yazılı açıklamasında ayrıca Savunma Bakanlığına eski asker ve Fox News kanalında sunuculuk yapan Pete Hegseth'i aday göstereceğini duyurdu. Trump, "Pete sert, zeki ve "Önce Amerika"ya gerçekten inanan biri. Pete dümendeyken Amerika'nın düşmanları teyakkuzda. Ordumuz yeniden harika olacak ve Amerika asla geri adım atmayacak. Askerler için kimse ondan daha fazla mücadele etmiyor" ifadelerini kullandı.

CIA'nin başına Ratcliffe

Trump, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı'nı da belirledi. Trump, CIA'nın başına 2020-2021 yılları arasında Ulusal İstihbarat Direktörü (FBI) olarak görev yapan John Ratcliffe'i aday göstereceğini belirtti.

Orta Doğu Özel Temsilciğine Witkoff

Trump, Orta Doğu Özel Temsilciliği'ne ise emlak zengini 67 yaşındaki Steve Witkoff'u atayacağını ifade etti. Witkoff'un "dahil olduğu her projeyi ve topluluğu daha güçlü ve daha müreffeh hale getiren" bir lider olduğunu vurgulayan Trump, "Steve, barışın yılmaz sesi olacak ve hepimizi gururlandıracak" ifadelerine yer verdi. Başkanlık kampanyasına büyük bağış yapan Witkoff, Trump'ın yakın arkadaşı bilinirken, Eylül ayında Trump'a yönelik ikinci suikast girişimi sırasında Trump ile golf oynuyordu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğine Huckabee

Donald Trump, İsrail Büyükelçiliği görevine ise Mike Huckabee'yi atayacağını açıkladı. Eski Arkansas Valisi 69 yaşındaki Huckabee, uzun zamandır Amerikan Evanjelist topluluğunda İsrail yanlısı bir ses olarak biliniyor. Huckabee, 2018 yılında Batı Şeria'daki Efrat'ta yasa dışı bir Yahudi yerleşimini ziyaret etmiş, baret takarak bir evin inşasına tuğla taşımıştı. Huckabee, 2008 yılında ise başkan adayı olmak için kampanya sürecinde, "Gerçekte Filistinli diye bir şey yok" demişti. Huckabee 2016'da tekrar aday olduğunda ise İsrail'in "ayrılmaz bir parçası" olarak adlandırdığı Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesini destekleyeceğine söz vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı

Trump, Güney Dakota Valisi Kristi Noem'i ise İç Güvenlik Bakanlığı'na aday göstereceğini duyurarak, "Kristi, sınır güvenliği konusunda oldukça güçlüydü. Sınırı güvence altına almak için 'Sınır Çarı' Tom Homan ile yakın bir şekilde çalışacak ve vatanımızın güvenliğini garanti altına alacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, Beyaz Saray Saray Özel Kalem Müdürlüğüne Susie Wiles'ı, ABD Çevre Koruma Ajansının başına Lee Zeldin'i ve ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine Elise Stefanik'i getireceğini duyurmuştu. - WASHINGTON