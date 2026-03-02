Trump, İran'a Epic Fury Operasyonu'nu Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, İran'a Epic Fury Operasyonu'nu Duyurdu

Trump, İran\'a Epic Fury Operasyonu\'nu Duyurdu
02.03.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a yönelik operasyonun 4-5 hafta süreceğini ancak daha uzun devam edebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılan Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) hakkında yaptığı açıklamada, "Bu, saldırı için son ve en iyi şansımızdı" ifadelerini kullanarak, operasyonun dört ila beş hafta öngörüldüğünü ancak bundan çok daha uzun süre devam etme kapasitelerinin olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte İran'a yönelik başlatılan Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran'da büyük çaplı savaş operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, "Rejim, Avrupa'yı ve üslerimizi vurabilecek füzelere zaten sahipti ve yakında güzel Amerika'mızı vurabilecek füzelere de sahip olacaktı" dedi.

Nükleer silahlara sahip bir İran'ın ABD için kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "Bu, saldırı için son ve en iyi şansımızdı. İlk olarak, İran'ın füze kapasitesini yok ediyoruz ve bunu saat başı olarak görebilirsiniz. Ayrıca yeni ve oldukça iyi füzeler üretme kapasitelerini de yok ediyoruz. İkincisi, donanmalarını yok ediyoruz. Şimdiden 10 gemiyi batırdık. Üçüncüsü, dünyanın bir numaralı terör destekçisinin asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlıyoruz ve son olarak İran rejiminin sınırları dışındaki terörist orduları silahlandırmaya, finanse etmeye ve yönlendirmeye devam edememesini sağlıyoruz" dedi.

İran'a yönelik operasyonun dört ila beş haftadan daha uzun süre devam edebileceğini ifade eden Trump, "Ne kadar sürerse sürsün, sorun değil. Ne gerekiyorsa yapacağız. Başından beri dört ila beş hafta öngörmüştük, ancak bundan çok daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, İran'a Epic Fury Operasyonu'nu Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
Trump “Hedefiniz nedir Başkan“ sorusunu yanıtsız bıraktı Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı
Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim

22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 23:14:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump, İran'a Epic Fury Operasyonu'nu Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.