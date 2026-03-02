Trump, İran\'a Epic Fury Operasyonu\'nu Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılan Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) hakkında yaptığı açıklamada, "Bu, saldırı için son ve en iyi şansımızdı" ifadelerini kullanarak, operasyonun dört ila beş hafta öngörüldüğünü ancak bundan çok daha uzun süre devam etme kapasitelerinin olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte İran'a yönelik başlatılan Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran'da büyük çaplı savaş operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, "Rejim, Avrupa'yı ve üslerimizi vurabilecek füzelere zaten sahipti ve yakında güzel Amerika'mızı vurabilecek füzelere de sahip olacaktı" dedi.

Nükleer silahlara sahip bir İran'ın ABD için kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "Bu, saldırı için son ve en iyi şansımızdı. İlk olarak, İran'ın füze kapasitesini yok ediyoruz ve bunu saat başı olarak görebilirsiniz. Ayrıca yeni ve oldukça iyi füzeler üretme kapasitelerini de yok ediyoruz. İkincisi, donanmalarını yok ediyoruz. Şimdiden 10 gemiyi batırdık. Üçüncüsü, dünyanın bir numaralı terör destekçisinin asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlıyoruz ve son olarak İran rejiminin sınırları dışındaki terörist orduları silahlandırmaya, finanse etmeye ve yönlendirmeye devam edememesini sağlıyoruz" dedi.

İran'a yönelik operasyonun dört ila beş haftadan daha uzun süre devam edebileceğini ifade eden Trump, "Ne kadar sürerse sürsün, sorun değil. Ne gerekiyorsa yapacağız. Başından beri dört ila beş hafta öngörmüştük, ancak bundan çok daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız" dedi. - WASHINGTON