Trump: İran'a Saldırıda 48 Lider Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'a Saldırıda 48 Lider Öldürüldü

01.03.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'daki saldırılarda 48 liderin öldüğünü açıkladı ve görüşme teklifini kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen saldırılarda 48 liderin öldürüldüğünü açıklarken, "Konuşmak istiyorlar, ben de konuşmayı kabul ettim. Bunu daha önce yapmalıydılar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından ülkenin yeni liderlerinin kendisiyle konuşmak istediğini ve kendisinin de bunu yapmayı planladığını söyledi. ABD basınına Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden telefonla yaptığı açıklamada Trump, "Konuşmak istiyorlar, ben de konuşmayı kabul ettim. Bunu daha önce yapmalıydılar. Son derece pratik ve yapılması kolay olan şeyi daha önce tercih etmeliydiler. Çok uzun süre beklediler" dedi.

İranlılarla yapacağı görüşmenin bugün mü yoksa yarın mı gerçekleşeceği sorusu üzerine Trump, "Bunu size söyleyemem" ifadelerini kullandı.

"Fazla kurnaz davrandılar"

İran ile yapılan son müzakerelerde yer alan bazı isimlerin artık hayatta olmadığını da ifade eden Trump, "Bu insanların çoğu artık yok. Görüştüğümüz kişilerden bazıları da gitti. Çünkü bu büyük, çok büyük bir darbeydi. Bir anlaşma yapabilirlerdi. Daha önce yapmalıydılar. Fazla kurnaz davrandılar" dedi.

Trump, İran'da bir halk ayaklanmasını desteklemek amacıyla İran'a yönelik bombardımanı uzatmaya istekli olup olmadığı sorusu üzerine ise bu soruya şimdiden cevap vermenin mümkün olmadığı cevabını verdi. İran'daki protestoların başarıya ulaşacağını ifade eden Trump, İran diasporasının sevinç gösterilerine dikkat çekerek, "Bu olacak. Bunu görüyorsunuz, bence olacak. Los Angeles'ta ve daha birçok yerde son derece mutlu olan çok sayıda insan var" dedi.

Trump, saldırıların ardından ABD'ye yönelik bir İran tehdidi bulunup bulunmadığı sorusuna da cevap vermedi. Saldırının erken elde edilen sonuçları sayesinde petrol piyasalarının sınırlı bir şekilde etkileneceğini söyleyen Trump, "İşler ters gitseydi, petrol fiyatları açısından çok büyük bir artış söz konusu olabilirdi" dedi.

ABD'nin saldırısında 48 İranlı lider öldürüldü

ABD Başkanı Trump, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ise İran'a yönelik ABD saldırısında 48 İranlı liderin öldürüldüğünü söyledi. İran'a yönelik operasyonun planladıklarından hızlı ilerlediğini de ifade eden Trump, "Elde ettiğimiz başarıya kimse inanamıyor. Tek bir seferde 48 lider ortadan kaldırıldı. Operasyon çok hızlı ilerliyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: İran'a Saldırıda 48 Lider Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan ilk açıklama İran operasyonun adını duyurdu Netanyahu'dan ilk açıklama! İran operasyonun adını duyurdu
Nükleer mesajı mı İran’dan gelen son açıklama endişeleri artırdı Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama endişeleri artırdı
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek

20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 21:17:50. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: İran'a Saldırıda 48 Lider Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.