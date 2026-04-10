Trump: İran\'a Yönelik Savaş Gemileri Hazırlanıyor

ABD Başkanı Trump, İran ile iki haftalık ateşkes sağlanmasının ardından ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in nihai bir barışı müzakere etmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a doğru yola çıkmasından kısa sonra ABD basınına açıklamalarda bulundu. Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran ile barış görüşmelerinin başarısız olması halinde ABD savaş gemilerinin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamak üzere "en iyi mühimmatla" yeniden doldurulduğunu söyledi. Telefon üzerinden verdiği röportajda İran ile görüşmelerin başarılı olup olmayacağı sorulduğunda Trump, "Bunu yaklaşık 24 saat içinde öğreneceğiz. Yakında biliyor olacağız" dedi.

Trump, "Bir yeniden hazırlık sürecindeyiz. Savaş gemilerini şimdiye kadar üretilmiş en iyi mühimmatla, en iyi silahlarla yüklüyoruz. Bunlar, daha önce kullandığımız ve onları tam bir yıkıma uğrattığımız silahlardan bile daha iyi silahlar. Anlaşma olmazsa bunları kullanacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran ile yapılan müzakerelere ilişkin, "Doğru söyleyip söylemediğinden emin olmadığımız insanlarla uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Yüzümüze karşı, tüm nükleer silahlardan vazgeçtiklerini ve her şeyin ortadan kalktığını söylüyorlar. Sonra basının karşısına çıkıp, "Hayır, zenginleştirme yapmak istiyoruz" diyorlar. Yakında göreceğiz" dedi.

Pakistan'da planlanan temaslar

Pakistan'da yapılacak görüşmelerde ABD'nin, Başkan Yardımcısı Vance ile birlikte ABD'nin Ukrayna ve Gazze için gerçekleştirdiği müzakerelere de liderlik eden Trump'ın Özel Orta Doğu Temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından temsil edilmesi öngörülüyor. İran tarafından ise görüşmelere Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın katılması bekleniyor.

Temaslarda ABD'nin İran'dan sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz taşımacılığına yeniden açılmasını talep etmesine odaklanması bekleniyor.

Trump, İran'ın Boğaz'ı yeniden açmasının herhangi bir ateşkes anlaşmasının kritik bir unsuru olduğunu açıkça ifade etmişti. Ancak İran ve Pakistan'ın açıklamalarına göre, Lübnan dahil savaşın tüm cephelerde durması şartının İsrail tarafından Lübnan'a yönelik saldırılar ile bozulması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan çok az sayıda gemi geçmişti.

Görüşmelerde müzakere edilecek diğer konular arasında ise İran'ın bölgedeki vekil güçlere desteği, ülkenin balistik programı ve İran'ın kendisine yönelik yaptırımların kaldırılması taleplerinin yer alması bekleniyor. - WASHINGTON