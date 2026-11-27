ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Avrupa'ya ulaşabilecek füzelere sahip olduğunu belirterek Orta Doğu'da barışın sağlanamaması durumunun "nükleer bir felakete" yol açabileceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump Şükran Günü tatilini geçirdiği Florida eyaletine bağlı Palm Beach'teki Mar-a-Lago konutunda askerlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik gelecekteki vizyonunun sorulması üzerine Trump, İran'ın Avrupa'ya ulaşabilecek füzelere sahip olduğunu belirterek Orta Doğu'da barışın sağlanamaması durumunun "nükleer bir felakete" yol açabileceğini iddia etti. Trump, "Onların Avrupa'ya ulaşma yetenekleri var, bize ulaşma yetenekleri yok ama Avrupa'ya ulaşma yetenekleri var" dedi. Bölgesel istikrar sağlanmadığı takdirde İran'ın İsrail'e ve bölgedeki diğer ülkelere nükleer saldırılar düzenleyebileceğini öne süren Trump, "İran, İsrail'e ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere nükleer silahlarla ateş açarsa nükleer bir soykırım yaşanır" diye konuştu. Trump, "Orta Doğu petrolüne ihtiyacımız yok. Ama ihtiyacımız olan şey, Orta Doğu'da barış" ifadelerini kullandı. İranlı liderleri işaret eden Trump, "Onları tanıdım ve açıkçası deliler. Bu yüzden nükleer silaha sahip olmalarına izin vermeyeceğiz" dedi. Trump, Washington'ın bölgedeki ülkeler kendilerini savunabilecek kadar güçlenene kadar onları desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Zafer elimizin altında. Ne zaman istersem o zaman, nasıl olursa olsun gerçekleşecek. Onlara bir anlaşma yapmaları ve birçok hayatı kurtarmaları için her türlü şansı vereceğiz. Bunun avantajından yararlanacaklarından emin değilim" dedi. Trump ayrıca İran'a uygulanan ablukanın "denizcilik tarihindeki en başarılı abluka" olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, Rusya ve Çin'in İran'a verdiği desteğin ise önemli olmadığını işaret etti. Trump, istihbarat paylaşımından ziyade doğrudan askeri katılımın savaşta anlamlı bir rol oynayacağını belirterek, "Onlar da olaya dahil olabilirlerdi, ancak benim için olaya dahil olmak, onlara az bilgi vermek değil, ateş etmek anlamına gelirdi" dedi.

"Putin savaşın sona ermesini ister"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Trump, "Bence Putin savaşın bitmesini ister. Buna inanıyorum. Bence o savaşın bitmesini istiyor. Bence karşı taraf da savaşın bitmesini istiyor. Size şunu söyleyebilirim ki NATO da savaşın bitmesini ister" diye konuştu. Geçtiğimiz hafta Rusya lideri Vladimir Putin'i "arkadaşım" olarak nitelendirmesi sorulan Trump, "Şunu anlamanız gerekiyor: Bir anlaşma yapmak istiyoruz. Ölümleri durdurmak istiyoruz. İçeri girip, 'Sizden hoşlanmıyorum' diyebilirim ve o zaman Zelenskiy ve Putin'le yaşadığımız aynı sorunla karşılaşırız. Bu anlaşmanın en büyük sorunu, birbirlerinden gerçekten nefret eden iki liderin olmasıdır" dedi.

"Putin isterse G20'ye gelebilir"

Trump, Putin'in önümüzdeki ay Florida'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılılıp katılmayacağınının sorulması üzerine, "Bilmiyorum, ama gelmek isterse kesinlikle gelebilir. Bana kalsa onu isterdim" ifadelerini kullandı.

"(İran'a) Bir şey yapacak olsaydık kesinlikle Kazma Dağı'na saldırırdık"

Gazetecilerin İran sorusu üzerine Trump, "Onlara akıllı olmaları için bir şans vermeye çalışıyoruz. Askeri güçleri yok. Eğer bir şey yapacak olsaydık kesinlikle Kazma Dağı'na saldırırdık ama orada herhangi bir gerçek faaliyet görmedik" ifadelerini kullandı.