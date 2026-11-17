Trump, İran'ın Washington saldırı iddiası üzerine ağır bedel ödeyeceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, İran'ın Washington D.C.'de bombalı saldırı planladığı iddialarına karşılık hiçbir ülkenin ödemediği kadar ağır bedel ödeyeceklerini söyledi. Bunu ciddiye alan Trump, İran'ı 'gerçekten çılgın' olarak niteledi ve nükleer silaha sahip olmamaları gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, "( İran'ın Washington D.C.'de bombalı saldırı planladığı iddialarına ilişkin) Eğer böyle bir durum söz konusuysa hiçbir ülkenin şimdiye kadar ödemediği kadar ağır bir bedel ödeyecekler. Bunu son derece ciddiye alıyoruz çünkü onlar gerçekten çılgın. Nükleer silaha sahip olamamaları da bu yüzden."
Kaynak: İHA
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