Trump: İran'la Savaş Bitti - Son Dakika
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Trump: İran'la Savaş Bitti

12.06.2026 10:25
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Trump, İran'la nükleer silah müzakerelerini başarıyla sonuçlandırdıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün İran'la savaşı bitirdik ve nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Senato adayı Barry Moore'u desteklemek amacıyla düzenlediği sanal mitingde İran'la müzakerelere değindi. Trump, "Duydunuz mu bilmiyorum ama bugün İran'la savaşı bitirdik ve onlar da nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiler. Bu bizim ısrarcı olduğumuz konuydu" şeklinde konuştu.

Trump, "İran'la uzlaştık. Harika bir anlaşma yaptık. Nükleer silahlar olmayacak. İnsanlar çok yakında evlerine dönmeye başlayacak. Neredeyse her şey tamamlandı. İstediğimiz her şeyi aldık. En önemli şey, İran'da nükleer silah olmayacak olması. Bu, geliştirilmeyecekleri ve satın alınmayacakları anlamına geliyor. Geliştirmeyeceklerine dair bir madde vardı. Ben de 'Peki ya satın alma?' dedim. Onlar da 'Buna değinmedik' dediler. İki gün sonra bunu da kabul ettiler. İstediğimiz her şeyi aldık" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: İran'la Savaş Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Nuri Öztekin Mahmut Nuri Öztekin:
    savaş bitirdik demesi biraz fazla geldi bana açıkçası yani haber başlığında savaş diye yazıp duruyoruz ama aslında müzakere sonuçlandı diye mi desen daha mı doğru olur nedir bu başlık yazarlığı ben anlamadım yani savaş bitti demek bambaşka bir şey değil mi biraz dramatik değil mi 0 0 Yanıtla
  • Aslıhan Pınar Aslıhan Pınar:
    teknoloji sayesinde artık bu tür müzakereleri çok daha hızlı yapabiliyor millet 0 0 Yanıtla
  • Hale Ozbal Hale Ozbal:
    ya tamam güzel de bu tür haberler daha önce de duydum sonra ne oldu biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ama bi şey değişmedi yine aynı yerde duruyoruz 0 0 Yanıtla
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