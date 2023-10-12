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Trump, İsrail Savunma Bakanı'na 'ahmak' dedi - Son Dakika

Trump, İsrail Savunma Bakanı'na 'ahmak' dedi

Son Güncelleme: 12.10.2023 11:15

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a 'ahmak' yakıştırması yaparak, Hizbullah'ın kuzeyden saldıracağını söyleyen birinin tam da ertesi gün saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Trump, konuşmasında ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Jinping hakkında yaptığı açıklamaların basın tarafından eleştirildiğini ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a "ahmak" yakıştırması yaptı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Florida eyaletine bağlı Palm Beach ilçesinde başkanlık seçim çalışmaları kapsamında konuşan Trump, "2 gece önce, (ABD Başkanı Joe) Biden'ın güvenlik ekibinin 'Umarım, Hizbullah (İsrail'e) kuzeyden saldırmaz çünkü orası en savunmasız nokta' şeklindeki ifadelerini okudum." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'a "ahmak" yakıştırması yapan Trump, "Umarım Hizbullah bize kuzeyden saldırmaz' diyen biri ya da savunma bakanları var. Tam da ertesi gün saldırdılar. Eğer bu ahmağı dinlersen kuzeyden saldırırsın çünkü 'orası zayıf noktamız' dedi." diye konuştu.

Trump, konuşmasında, "Bir dakika, Hizbullah çok zekidir. Hepsi çok zekidir. Bunu söylediğimde basının hoşuna gitmez. 'Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping), 1,4 milyar insanı demir yumrukla kontrol ediyor. Çok zeki adam.' dedim. Ertesi gün beni mahvettiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Trump, İsrail Savunma Bakanı'na 'ahmak' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trump, İsrail Savunma Bakanı'na 'ahmak' dedi - Son Dakika
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