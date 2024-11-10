Trump, Pompeo ve Haley\'ye Görev Vermeyecek

DONALD Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Pompeo'ya görev vermeyeceğini bildirdi.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e görev vermeyeceğini duyurdu.
Trump açıklamasında, "Eski büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğim" ifadesini kullandı.
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