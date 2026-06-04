Trump, Rusya-Ukrayna Savaşında Taviz Bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik süreçte iki tarafın da taviz verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Her iki tarafın da taviz vereceğine inanıyorum. Bu tavizleri ben önerdim ve bu süreçte önemli bir rolümüz oldu" cevabını verdi. - WASHINGTON