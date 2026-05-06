ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in İran'a yardım ettiğine yönelik bir soruya cevabında, "Yardım ediyor olabilirler ama çok fazla ettiklerini sanmıyorum. Daha fazla yardım edebilirlerdi. Aşırı hayal kırıklığına uğramadım, biz de insanlara yardım ediyoruz. Ukrayna'ya yardım ettik, bunu bu kadar kapsamlı yapmamalıydık" dedi. - WASHINGTON
Trump'tan Çin ve İran Açıklaması
