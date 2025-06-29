ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, " Gazze'de anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü yaptığı "Gazze'de önümüzdeki hafta içinde ateşkesin sağlanacağına inanıyoruz" açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı yeni paylaşımda bir kez daha çağrı yaptı. ABD Başkanı, "Gazze'de anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › Trump'tan Gazze İçin Çağrı - Son Dakika
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