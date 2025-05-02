ABD Başkanı Trump, Harvard Üniversitesi'nin vergi muafiyetinin kaldırılacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'nin vergi muafiyeti statüsünün kaldırılacağını yineledi. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Harvard'ın vergi muafiyet statüsünü alacağız. Hak ettikleri bu!" ifadelerini kullandı.
Harvard Üniversitesi Başkanı Alan Garber ise, üniversitenin anayasal hakları ve akademik bağımsızlığından taviz vermeyeceğini vurgulayarak, hiçbir özel üniversitenin federal müdahaleye açık olamayacağını söyledi.
Son Dakika › Politika › Trump'tan Harvard'a Vergi Mücadelesi - Son Dakika
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