Trump\'tan Harvard\'a Yabancı Öğrenci Yasağı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'nin Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) kapsamında yabancı öğrenci kabul etme hakkını elinden aldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'nin yabancı öğrenci kabulünü yasakladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'nin Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) kapsamında yabancı öğrenci kabul etme hakkının elinden alındığını açıkladı.

Bakanlık, mevcut yabancı öğrencilerin başka okullara transfer olmaları gerektiğini ya da yasal statülerini kaybedeceklerini ifade etti. Bakanlık, daha önce üniversitede okuyan bazı yabancı öğrenciler hakkında talep edilen bilgilerin verilmemesi üzerine harekete geçildiğini belirtti.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Bu yönetim, Harvard'ı kampüsünde şiddeti, antisemitizmi teşvik ettiği ve Çin Komünist Partisi ile koordinasyon içinde olduğu için sorumlu tutuyor. Üniversiteler için yabancı öğrencileri kaydetmek ve milyarlarca dolarlık bağışlarını artırmak için onların yüksek harç ödemelerinden faydalanmak bir hak değil, bir ayrıcalıktır" dedi.

"Uluslararası akademik topluluğumuzu korumaya kararlıyız"

Harvard Üniversitesi ise karara sert tepki göstererek, söz konusu kararı "yasadışı ve misilleme amaçlı" olarak nitelendirdi. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, "Bu karar, 140'tan fazla ülkeden gelen, üniversitemizi ve bu ülkeyi zenginleştiren uluslararası öğrencileri cezalandırıyor. Uluslararası akademik topluluğumuzu korumaya kararlıyız" denildi.

"Radikal sol ideolojileri besleyen bir yapı"

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Harvard'ı "anti-Amerikan, radikal sol ideolojileri besleyen bir yapı" olarak tanımlamış ve yönetimini, önde gelen Demokratları tercih etmekle suçlamıştı.

Harvard'ın SEVP sertifikasının iptali sonrası, üniversitedeki uluslararası öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için başka kurumlara geçmeleri ya da ülkeden ayrılmaları gerekecek. - WASHINGTON