Trump\'tan İkinci Yaptırım Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahıs, anında ikincil yaptırımlara tabi tutulacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol alan ülke ve şahısları hedef aldı. Trump, yaptığı açıklamada, "İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları derhal durdurulmalıdır. İran'dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahıs, anında ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile hiçbir şekilde ticaret yapamayacaklar" dedi. - WASHINGTON