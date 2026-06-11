Trump'tan İran'da Sürpriz Ateşkes Kararı - Son Dakika
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Trump'tan İran'da Sürpriz Ateşkes Kararı

11.06.2026 20:58
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Trump, İran'la yürütülen görüşmeler nedeniyle hava saldırılarını iptal ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir ateşkes açıklaması geldi. Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" dedi.

Görüşmelerin taraflarca onaylandığını belirten ABD Başkanı, "Görüşmeler ve nihai noktalar, hem prensipte hem de ayrıntılı düzeyde, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil olmak üzere tüm taraflarca onaylanmıştır" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya da değinen Trump, "Deniz ablukası, işlemler tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. İmza zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran'da Sürpriz Ateşkes Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Birsen Baturalp Birsen Baturalp:
    uluslararası görüşmeler olması iyi de bunun bizim şehirleri etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyorum. bölgede yaşayan insanların endişesi haklı. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Yusuf Ahmet Yusuf:
    umarım bu savaş bitmek üzere demek ?? çok korkuyorum gerçekten ya bunların bitmesi gerek ?? barış gelsin lütfen 0 0 Yanıtla
  • Feyzahan Yusuf Feyzahan Yusuf:
    bu haberi daha erken görmek isterdim böyle son dakika haberleri çok geç veriyorsunuz 0 0 Yanıtla
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