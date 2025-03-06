Trump'tan Meksika'ya Gümrüksüz Mal İmkanı - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Meksika'ya Gümrüksüz Mal İmkanı

Trump\'tan Meksika\'ya Gümrüksüz Mal İmkanı

Trump, Meksika'nın USMCA kapsamında 2 Nisan'a kadar gümrük vergisi ödemeyeceğini açıkladı.

06.03.2025 21:55
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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmesinin ardından Meksika'nın ABD-Meksika- Kanada Anlaşması (USMCA) ticaret anlaşması kapsamında ABD'ye giren herhangi bir mal için 2 Nisan'a kadar gümrük vergisi ödemeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile telefonda görüştü. Trump, görüşmenin ardından Meksika'nın ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ticaret anlaşması kapsamında ABD'ye giren herhangi bir mal için 2 Nisan'a kadar gümrük vergisi ödemeyeceğini açıkladı. Trump, "Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığım görüşmenin ardından, Meksika'nın USMCA Anlaşması kapsamına giren hiçbir şey için gümrük vergisi ödememesi konusunda mutabık kaldık. Bu Anlaşma 2 Nisan'a kadar geçerli. Bunu bir uzlaşma olarak ve Başkan Sheinbaum'a duyduğum saygıdan dolayı yaptım" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'la yaptığı görüşmeyi "mükemmel ve saygılı" olarak nitelendirerek, hükümetinin güvenlik ve göç konularında çalışacağı sözünü verdi. Sheinbaum, Meksika'nın ABD'ye ithal ettiği ürünlerin çoğunun ticaret anlaşmasına uygun olduğunu söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Meksika'ya Gümrüksüz Mal İmkanı - Son Dakika

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