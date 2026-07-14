Trump'tan Sert İran Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Sert İran Açıklaması

14.07.2026 02:45
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Trump, İran'ı vuracaklarını ve ellerinde bir şey kalmadığını belirtti, anlaşma ihtimali olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bu gece ve yarın sert bir şekilde vuracaklarını belirterek, "Buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ellerinde hiçbir şey kalmadı" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bir radyo kanalına verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran'ı bu gece ve yarın sert bir şekilde vuracaklarını kaydeden Trump, "Buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ellerinde hiçbir şey kalmadı" dedi. İran'daki Natanz nükleer tesisinin güneyinde yer alan ve son derece sıkı korunan bir nükleer saha olan Kazma Dağı'nın "güzel ve büyük bir saldırının hedefi olabileceğini" belirten Trump, buna rağmen İran'la hala bir anlaşma yapılabileceğini ifade etti. İmzalanan Mutabakat Zaptı'nın İran için bir test olduğunu ve İran'ın buna uymadığını söyleyen Trump, "47 yıldır bizi oyalıyorlar ama hala bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Sert İran Açıklaması - Son Dakika

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