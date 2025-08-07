Trump'tan Suçlular için Yetişkin Yargılanması Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, 14 yaşından itibaren suçluların yetişkinler gibi yargılanması gerektiğini belirterek yasaların değiştirilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, başkent Washington'da çetelerin ve 14-16 yaşları arasındaki çocukların çok sayıda saldırı olayına karıştığına dikkat çekti. Trump paylaşımında, "Başkent Washington D.C.'de suç oranı tamamen kontrolden çıktı. 'Gençler' ve bazıları henüz 14, 15 ve 16 yaşında olan çete üyeleri, masum insanlara rastgele saldırıyor, onları gasp ediyor, sakatlıyor ve onlara vuruyor. Aynı zamanda hemen serbest bırakılacaklarını biliyorlar. Kolluk kuvvetlerinden korkmuyorlar, çünkü başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini biliyorlar, ama artık olacak!" ifadelerini kullandı. Yasaların değişmesi çağrısında bulunan Trump, "Washington D.C.'deki yasa, bu reşit olmayanların yetişkinler gibi yargılanmasını ve 14 yaşından itibaren uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmalarını sağlayacak şekilde değiştirilmeli. Başkentte son olarak bir yetişkinin "haydutlar" tarafından acımasızca dövüldüğünü belirten Trump, "Washington, D.C., tüm Amerikalılar ve daha da önemlisi tüm dünya için güvenli, temiz ve güzel olmalı. Eğer Washington D.C. bir an önce harekete geçmezse şehri federal kontrol altına almaktan, şehri olması gerektiği gibi yönetmekten ve suçlulara artık bundan kurtulamayacaklarını bildirmekten başka çaremiz kalmayacak. Belki de bu çok uzun zaman önce yapılmalıydı, o zaman bu inanılmaz genç adam (saldırıya uğrayan son kişi) ve diğer birçok kişi şiddet suçunun dehşetini yaşamak zorunda kalmazdı. Eğer böyle devam ederse gücümü kullanıp bu şehri federalleştireceğim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON