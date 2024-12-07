Trump'tan Suriye Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump'tan Suriye Açıklaması

Trump\'tan Suriye Açıklaması

Trump, Suriye'deki çatışmalara karışmamaları gerektiğini vurguladı ve durumu karmaşa olarak değerlendirdi.

07.12.2024 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'deki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye bir karmaşa ama bizim dostumuz değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin bununla hiçbir ilgisi olmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakın devam etsın. Karışmayın" dedi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Suriye'de Esad rejimi güçleri ile muhalif güçler arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajında, "Suriye'deki muhalifler, daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle, son derece koordineli bir saldırıyla çok sayıda şehri tamamen ele geçirdi ve şu anda Şam'ın dış mahallelerinde, Esad'ı devirmek için çok büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor" dedi.

" Rusya'nın da devreye girmesiyle kıyametin koptuğu yer burasıdır"

Rusya'nın Ukrayna'da 600 binden fazla askerini kaybettiğini ve bu nedenle de yıllardır "koruduğu" Suriye'deki bu ilerleyişi durduramayacak gibi göründüğünü belirten Trump, "Eski Başkan Obama'nın kumdaki kırmızı çizgiyi koruma taahhüdünü yerine getirmeyi reddettiği ve Rusya'nın da devreye girmesiyle kıyametin koptuğu yer burasıdır. Ancak şimdi, muhtemelen Esad'ın kendisi gibi, dışarı çıkmaya zorlanıyorlar ve bu aslında başlarına gelebilecek en iyi şey olabilir. Obama'yı aptal durumuna düşürmek dışında Suriye'nin Rusya'ya pek bir faydası olmadı. Her halükarda, Suriye bir karmaşa, ama bizim dostumuz değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin bununla hiçbir ilgisi olmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakın devam etsin. Karışmayın" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Suriye Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Esad rejimi, Doğu Guta’dan çekiliyor Esad rejimi, Doğu Guta'dan çekiliyor
19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
18:22 Şam’da Hafız Esad’ın heykellerini devirmeye başladılar Şam'da Hafız Esad'ın heykellerini devirmeye başladılar
17:54 Muhalifler Şam’a ilerlerken Erdoğan’dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
06:46 Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim ilanı için özür diledi Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim ilanı için özür diledi
01:40 Esad devri bitiyor mu İran’da bir gecede büyük değişiklik Esad devri bitiyor mu? İran'da bir gecede büyük değişiklik
01:20 Yıllar önce öğrenciler ’Ey Esad sıra sana geldi’ diyerek halk hareketini başlatmıştı Muhalifler Dera’yı ele geçirdi Yıllar önce öğrenciler 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmıştı! Muhalifler Dera'yı ele geçirdi
01:13 İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: Hayatını kaybedenlerin 6’sı çocuk İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Hayatını kaybedenlerin 6'sı çocuk
00:46 Atama kararları Resmi Gazete’de: 5 ülkeye yeni büyükelçi Atama kararları Resmi Gazete'de: 5 ülkeye yeni büyükelçi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 21:10:38. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Suriye Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.