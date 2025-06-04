Trump'tan Xi'ye Sert Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Xi'yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması çok zor" dedi.

ABD ve Çin arasındaki vergi savaşları, "yoğun" görüşmelerin ardından iki ülkenin karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alma konusunda anlaşmasıyla geçici olarak durmuştu. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e yüklendi. Trump paylaşımında, "Çin Devlet Başkanı Xi'yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması çok zor" dedi.

Paylaşımında "ABD, son 30 yılın en iyi mayıs ayını geçirdi. Amerika'yı yeniden büyük yapın" diyen Trump, "2020'deki hileli başkanlık seçimi hariç, 'Autopen' ABD tarihinin en büyük siyasi skandalıdır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON