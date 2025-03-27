Trump, TikTok İçin Çin'den Satış Rolü Bekliyor - Son Dakika
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Politika

Trump, TikTok İçin Çin'den Satış Rolü Bekliyor

Trump, TikTok İçin Çin\'den Satış Rolü Bekliyor

Trump, TikTok'un ABD operasyonlarının satışı için Çin'in rol oynaması gerektiğini ifade etti.

27.03.2025 11:27
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in TikTok'un ABD operasyonlarını satmasında rol oynaması gerektiğini belirterek, "Belki işi halletmek için onlara biraz tarifelerde indirim yaparım veya bir şeyler yaparım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in TikTok'un ABD operasyonlarını satmasında bir rol oynaması gerektiğini belirtti. Trump, "Belki işi halletmek için onlara biraz tarifelerde indirim yaparım veya bir şeyler yaparım. TikTok büyük ama tarifelerdeki her bir sayı TikTok'tan daha değerli" dedi. Trump, 5 Nisan tarihine kadar en azından bir anlaşmanın ana hatlarına ulaşılmasını beklediğini kaydetti.

TikTok'un satılması için belirlenen sürenin tekrar uzatılmasının mümkün olduğunu söyleyen Trump, "Bir tür anlaşma yapacağız, ama eğer tamamlanmazsa bu büyük bir mesele değil. Sadece süreyi uzatacağız" ifadelerini kullandı.

TikTok'a "casusluk" suçlaması

ABD Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz yıl TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını onaylamıştı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından, "Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur" demişti.

Trump, TikTok yasağını 75 gün erteleyen bir kararname imzalamıştı

ABD Yüksek Mahkemesi'nin ocak ayında TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı onaylamasının hemen ardından platforma erişim engeli getirilmişti. Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak tarihinde ise platform 1 günlük engelin ardından yeniden erişime açılmıştı. Trump, 21 Ocak'ta TikTok yasağını 75 gün erteleyen bir kararname imzalamış, anlaşma için son tarih 5 Nisan olarak kararlaştırılmıştı. Trump, ABD'nin TikTok'ta bir ortaklık aracılığıyla yüzde 50'lik bir hisseye sahip olmasını istediğini belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, TikTok İçin Çin'den Satış Rolü Bekliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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