Trump Yönetiminden Ukraynalılara Yasal Statü Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Trump Yönetiminden Ukraynalılara Yasal Statü Açıklaması

Beyaz Saray, Ukraynalıların yasal statüsünün iptal edileceği iddialarını yalanladı.

06.03.2025 20:58
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı ve bu kişilerin hızla ABD'den sınır dışı edilebileceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'deki Ukraynalıların yasal statüsünü iptal edileceği iddiasını yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı ve bu kişilerin hızla ABD'den sınır dışı edilebileceği yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapan Leavitt, söz konusu iddiaları yalanlayarak, şu anda herhangi bir karar alınmadığını ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump Yönetiminden Ukraynalılara Yasal Statü Açıklaması - Son Dakika

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