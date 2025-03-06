Trump Yönetiminden Ukraynalılara Yasal Statü Açıklaması

Politika

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı ve bu kişilerin hızla ABD'den sınır dışı edilebileceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'deki Ukraynalıların yasal statüsünü iptal edileceği iddiasını yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı ve bu kişilerin hızla ABD'den sınır dışı edilebileceği yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapan Leavitt, söz konusu iddiaları yalanlayarak, şu anda herhangi bir karar alınmadığını ifade etti. - WASHINGTON