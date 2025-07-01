TSK'da devrim gibi değişiklik! Komuta kademesinin yaş haddi uzatılıyor - Son Dakika
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Politika

TSK'da devrim gibi değişiklik! Komuta kademesinin yaş haddi uzatılıyor

TSK\'da devrim gibi değişiklik! Komuta kademesinin yaş haddi uzatılıyor
01.07.2025 08:42
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AK Parti, TSK Personel Kanunu'nda değişiklik öngören bir kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif, YAŞ kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısını yıllık 36'dan 60'a, zorunlu hâllerde 75'e yükseltiyor. Orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67 olarak belirlenirken, bu süre Cumhurbaşkanı tarafından birer yıl uzatılarak 72 yaşına kadar çıkarılabilecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan düzenlemeleri de içeren torba teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Toplam 22 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin bilgilendirme de bulunan Güler, yeni düzenlemeyle Yüksek Askerî Şûra kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısının artırılacağını ve kuvvet komutanlarının yaş haddinin Cumhurbaşkanınca uzatılabilmesine imkân tanınacağını söyledi.

KOMUTA KADEMESİNE 72 YAŞ

Yeni düzenlemeyle kuvvet komutanlarının görev süresi de Genel Kurmay Başkanı ile eşit olacak. Buna göre kuvvet komutanları da 72 yaşında emekli olabilecek. Yüksek Askerî Şûra Kararıyla hizmet süresi uzatılan ve kuvvet komutanlıklarına atanan orgeneral oramirallerin yaş haddi birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilecek. Yetki Cumhurbaşkanına ait olacak.

İHA'LARA KORGENERAL GELİYOR

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde tüm muharip sınıf general ve amirallerin korgeneral ve koramiral rütbelerine kadar terfi edebilmelerine ve bu suretle Deniz ve Hava Kuvvetlerinde İHA, piyade, istihbarat, uçak bakım, istihkam, muhabere ve hava savunma gibi muharip sınıf general ve amirallerin üst komuta kademesinde görev alabilmelerine imkan sağlanacak.

SAHA KOMUTANLARINA TERFİ RÜTBESİ

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinden önemli sayıda subay ihraç edildi. Harp akademilerinde eğitimi alan kurmay subaylarda ihraç sayıları çok daha yüksek olduğundan kurmaylık eğitimi alan general sayısı azaldı. Yapılan ihraç işlemleri ve darbe girişiminden sonra geçen süre dikkate alındığında halen general rütbesinde bulunan personel sayısının artırılacak. Bununla birlikte son dönemde sınır ötesinde kahramanca mücadele eden mevcut generallerin çoğunun kurmaylık eğitimi bulunmadığından korgeneralliğe yükselememekte bunun önündeki engelle de kaldırılacak.

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SON DAKİKA: TSK'da devrim gibi değişiklik! Komuta kademesinin yaş haddi uzatılıyor - Son Dakika
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