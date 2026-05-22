Tulsi Gabbard Görevden Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tulsi Gabbard Görevden Ayrıldı

Tulsi Gabbard Görevden Ayrıldı
22.05.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşine kanser teşhisi konması nedeniyle istifa etti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşine konulan kanser teşhisi nedeniyle 30 Haziran itibariyle görevden ayrılacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, "Ne yazık ki, harika bir iş çıkardıktan sonra Tulsi Gabbard 30 Haziran'da yönetimden ayrılacak. Tulsi müthiş bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz" dedi.

ABD hükümetinde görevden ayrılan bakanlardan arasına yeni bir isim daha eklendi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, görevinden istifa ettiğini açıkladı. ABD basınında yer alan haberlere göre Gabbard, Başkan Donald Trump'a gönderdiği mektupta eşi Abraham Williams'a nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konduğunu belirtti. Gabbard mektubunda, "Bana duyduğunuz güven ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'ne son bir buçuk yıl boyunca liderlik etme fırsatı verdiğiniz için derin bir minnettarlık duyuyorum. Ne yazık ki, 30 Haziran 2026 itibarıyla görevimden istifa etmem gerekiyor. Eşim Abraham'a yakın zamanda son derece nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi kondu. Gelecek haftalar ve aylarda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bu noktada kamu görevinden ayrılarak onun yanında olmam ve bu mücadelede onu tam anlamıyla desteklemem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump: "Tulsi müthiş bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz"

Trump ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, harika bir iş çıkardıktan sonra Tulsi Gabbard 30 Haziran'da yönetimden ayrılacak" dedi.

Trump, "Sevgili eşi Abraham'a yakın zamanda nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi kondu ve Gabbard tamamen haklı olarak onun yanında olmak ve bu zorlu mücadelede ona destek vererek yeniden sağlığına kavuşmasına yardımcı olmak istiyor. Onun çok yakında her zamankinden daha iyi olacağından hiç şüphem yok. Tulsi müthiş bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, Gabbard'ın boşalttığı göreve Ulusal İstihbarat Direktör Yardımcısı Aaron Lukas'ın vekaleten atanacağını bildirdi.

Yakın zamanda görevden ayrılan bakanlar

Geçtiğimiz Nisan ayında Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin konuların ele alınış biçimi nedeniyle baskı altında olan Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden almıştı.

Mart ayında ise Trump, ABD'deki şehirlerde uygulanan agresif göçmenlik politikalarına ilişkin ülke genelindeki tartışmaların ardından İç Güvenlik Bakanlığı'nı yöneten Kristi Noem'i görevden almıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Washington, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Tulsi Gabbard Görevden Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti

21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
20:43
Canlı anlatım: Finalde üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Finalde üçüncü gol geldi
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 22:29:37. #7.12#
SON DAKİKA: Tulsi Gabbard Görevden Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.