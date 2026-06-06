TÜMBULSEVDER, Rahmi Koç\'a Tepki Gösterdi

TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, iş insanı Rahmi Koç'un kamuoyunda tepki çeken sözlerine ilişkin konuştu. Koç'un ifadelerini sert sözlerle eleştiren Turan, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Amerikan Hastanesi açılışında anlattığı fıkra ile tepki çeken Rahmi Koç'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Rahmi Koç'un sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Turan, "Bu işin şakası olamaz. Bu ülkede Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi ile hep birlikte yaşayan kardeş bir milletiz. Bunun ayrımı olmaz. Yapılan açıklama bu ülkenin birliğine ve beraberliğine atılmış bir dinamittir" dedi.

Devletin son dönemde toplumsal birlik ve kardeşlik adına önemli adımlar attığını ifade eden Turan, "Özellikle devlet büyüklerimizin çabasıyla ortaya konulan kardeşlik iklimine zarar veren Rahmi Koç'u şiddetle kınıyor ve boykot ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı da boykota davet ediyorum" diye konuştu.

Tepki çeken ifadelerin kadınları hedef aldığını savunan Turan, "Kurtuluş Savaşı'nda büyük fedakarlık gösteren kadınlarımıza, yapılan bu açıklamayı kabul etmiyoruz. Rahmi Koç'un bütün kadınlarımızdan özür dilemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Turan, söz konusu açıklamalar nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak üzere dilekçe hazırladıklarını belirterek, "Toplumu ayrıştıran, insanları kin ve nefrete sürükleyen bu tür açıklamaların karşısında duracağız" dedi. - BURSA