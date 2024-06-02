Tunceli Akpazar\'da oy verme işlemi başladı

Politika

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Bin 700 seçmenin bulunduğu beldede oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle sona erecek.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimleri CHP'nin adayı 4 oy farkla kazanmış; sandık görevlileri tarafından bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği gerekçesiyle AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

Bin 700 kayıtlı seçmenin bulunduğu beldede kurulan 10 sandıkta oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başlarken oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.

Yenilenen seçimlerde AK Parti, CHP, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve MHP'nin adayı yarışıyor. - TUNCELİ