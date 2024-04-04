Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde seçimler yeniden yapılacak - Son Dakika
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Politika

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde seçimler yeniden yapılacak

Tunceli\'nin Mazgirt ilçesinde seçimler yeniden yapılacak

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yapılan yerel seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Seçimlerin yenilenme nedeni, AK Parti'nin başvurusu üzerine Örs Mahallesi'nde sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmemesi oldu. Yeniden yapılacak seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

04.04.2024 08:54  Güncelleme: 08:58
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Akpazar beldesinde CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken AK Parti'nin adayı Ali Aydın 467, DEM Parti adayı Orhan Çelebi ise 274 oy almıştı. AK Parti, Örs Mahallesi'nde kurulan sandıkta yaklaşık 20 seçmene sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bunun da seçim sonucunu değiştirebileceğini ilişkin İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı. Başvuruyu görüşen Seçim Kurulu, beldedeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Akpazar'daki seçim, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Akpazar Belediyesini 2019 seçimlerinde HDP'nin adayı Orhan Çelebi kazanmış ancak belediyeye daha sonra kayyum atanmıştı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde seçimler yeniden yapılacak - Son Dakika

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