Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Akpazar beldesinde CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken AK Parti'nin adayı Ali Aydın 467, DEM Parti adayı Orhan Çelebi ise 274 oy almıştı. AK Parti, Örs Mahallesi'nde kurulan sandıkta yaklaşık 20 seçmene sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bunun da seçim sonucunu değiştirebileceğini ilişkin İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı. Başvuruyu görüşen Seçim Kurulu, beldedeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Akpazar'daki seçim, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Akpazar Belediyesini 2019 seçimlerinde HDP'nin adayı Orhan Çelebi kazanmış ancak belediyeye daha sonra kayyum atanmıştı. - TUNCELİ
Son Dakika › Politika › Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde seçimler yeniden yapılacak - Son Dakika
Başkan Şeniz Doğan, yeni dönemin mazbatasını alarak Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na tekrar seçildiğini duyurdu. Doğan, halka teşekkür ederek yeni döneme hayırlı olması temennisinde bulundu.
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, Anamur'un daha güzel hizmetlere ihtiyacı olduğunu belirterek, gelecek dönemde yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Vali Varol, kentteki çalışmalar hakkında bilgi vererek, ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni etti. İftar programına Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, meclis üyeleri ve iş insanları da katıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerde 52 kişiye proje hakkında bilgi verildi ve tanıtım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçildi. Mazbatasını Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Erzincan Belediye Başkanlığına seçilen Bekir Aksun, Erzincan Adliyesinde mazbatasını teslim aldı. Başkan Aksun, seçimlerin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Altındağ Belediye Başkanı seçilen Veysel Tiryaki, mazbatasını alarak göreve başladı. Törende konuşan Tiryaki, Altındağ için çalışacaklarını ve hizmet bayrağını daha yükseğe taşıyacaklarını belirtti.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçim MHP'nin itirazının ardından iptal edildi. CHP'nin uzun yıllar sonra kazandığı ilçede seçim kurulu kararına göre 2 Haziran'da tekrar sandık kurulacak. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin yaşanan duruma tepki gösterirken, MHP Milletvekili Baki Ersoy'un ilçe seçim hakimine ağza alınmayacak sözler edip fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia etti. Ersoy'un yaşanan tartışma anında hakime küfür ettiği görüntü de ortaya çıktı.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitmen ve öğrencilerin iftar sofrasına konuk oldu. Vali Eldivan, öğrencilerle bir araya gelerek onlara başarılar diledi ve Ramazan Bayramı ile Polis Günlerini kutladı.
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