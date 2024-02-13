Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TÜMBELSEN'li daire müdürleri ve memurlarla kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TÜMBELSEN'li daire müdürleri ve memurlarla kahvaltıda bir araya geldi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TÜMBELSEN\'li daire müdürleri ve memurlarla kahvaltıda bir araya geldi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TÜMBELSEN'li daire müdürleri ve memurlarla kahvaltıda bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Çetin Akın, Turgutlu'ya hizmet noktasında özveriyle çalışan daire müdürleri ve memurlara teşekkür etti.

13.02.2024 14:02  Güncelleme: 14:06
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TÜMBELSEN'li daire müdürleri ve memurlarla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muz için projeler ürettiğimiz, hemşehrilerimize hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımızla kahvaltıda bir araya gelerek sohbet ettik. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Düzenlenen kahvaltı organizasyonlarıyla belediye personeliyle bir araya gelen Başkan Çetin Akın sabah mesaisine memur çalışanlarla başladı. Orta Park Restoran'da, TÜMBELSEN tarafından organize edilen kahvaltıda daire müdürleri ve memurla bir araya gelen Başkan Çetin Akın, Turgutlu'ya hizmet noktasında özveriyle çalışan daire müdürleri ve memurlara teşekkür etti.

Kahvaltıya Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş, Mithat Erden ile TÜMBELSEN temsilcileri de katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Güne, belediyemizde TÜMBELSEN'li daire müdürleri ve memur mesai arkadaşlarımızla başladık. Turgutlu'muz için projeler ürettiğimiz, hemşehrilerimize hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımızla kahvaltıda bir araya gelerek sohbet ettik. Emeklerinden ve çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TÜMBELSEN'li daire müdürleri ve memurlarla kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika


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