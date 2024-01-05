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Turgutlu Belediyesi Öz Kaynaklı Projelerin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni Düzenliyor - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Öz Kaynaklı Projelerin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni Düzenliyor

Turgutlu Belediyesi tarafından tamamı öz kaynaklarla yapılan projelerin toplu açılış ve temel atma töreni, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilecek. Tören kapsamında, Turgutlu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Çarşısı, Cuma Pazarı, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Çepnibektaş Çok Amaçlı Salon projeleri için toplu açılış yapılacak. Ayrıca, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kadın Sığınmaevi ve Selvilitepe Spor Kompleksi için temel atma töreni düzenlenecek. Turgutlu Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni, 12 Ocak Cuma günü saat 11.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilecek.

Turgutlu Belediyesi Öz Kaynaklı Projelerin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni Düzenliyor
05.01.2024 - 15:10,  Güncelleme: 15:16
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Turgutlu Belediyesi tarafından tamamı öz kaynaklarla yapılan projelerin toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenecek "Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni" 12 Ocak Cuma günü saat 11.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünde yapılacak.

Turgutlu Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı olarak Cumhuriyet'in 100. yılında kente kazandırılan "Turgutlu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Çarşısı" ile birlikte Cuma Pazarı, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Çepnibektaş Çok Amaçlı Salon projeleri için toplu açılış; Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınmaevi ile Selvilitepe Spor Kompleksi için temel atma töreni düzenlenecek. Tamamı Turgutlu Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirilen projelerin toplu açılış ve temel atma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Turgutlu Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni, 12 Ocak Cuma günü saat 11.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilecek.

Turgutlu halkını toplu açılış ve temel atma törenine davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla Turgutlu'muza kazandırdığımız birbirinden önemli ve nitelikli projelerin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimi 12 Ocak Cuma günü düzenleyeceğimiz törenimize davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Öz Kaynaklı Projelerin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni Düzenliyor - Son Dakika
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