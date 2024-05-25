Turhal Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Kahvaltı Yaptı

Politika

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, esnaf ziyaretlerine sanayi esnafıyla kahvaltı yaparak başladı.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, esnaf ziyaretlerine sanayi esnafıyla birlikte kahvaltı yaparak başladı. Turhal Sanayi Sitesi'nde düzenlenen çay ve simit kahvaltı programına katılan Erdem Ural, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Başkan Ural; "Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Seçim zamanında sanayi sitemizi 3 defa ziyaret etmiştik. Bizleri çok güzel karşılamıştınız, teşekkür ediyoruz. Seçim sürecinde de verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Esnaf bir kardeşiniz olduğum için de teveccüh gösterdiğinizin farkındayım" dedi.

Seçim sürecinde sanayideki problemleri konuştuklarını hatırlatan Ural, en büyük problemlerden birinin su baskınları olduğunu belirterek; "Bütçe planlarımızı hazırladıktan sonra sanayi sitemizin altyapısı ile ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Derdimiz hizmet etmek, başka bir gayemiz yok. Öncelikle kapımız sonuna kadar esnafımıza açık. Turhal'ı birlikte fikir alışverişi yaparak en iyi şekilde yönetmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - TOKAT