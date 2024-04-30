Turhal Belediyesi Borç Durumunu Açıkladı

Politika

Turhal Belediyesi şeffaf belediyeciliğe örnek bir adım attı. Başkan Ural, önceki dönem borçlarını detaylı afişlerle kamuoyuna sundu.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural; şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik sözünü tutarak önceki dönemden kalan borç çizelgesini içeren bilgilendirme afişlerini belediyeye ait sosyal medya hesaplarından, web sitesinden ve led ekrandan yayınladı. 8 Nisan 2024 tarihinde yapılan ilk meclis toplantısında şeffaf belediyecilik anlayışı gereği borç durumunu gösteren bilgilendirme afişinin yayınlanacağı sözünü veren Belediye Başkanı Ural, yayınlanan görsellerle tüm detaylarıyla borç durumunu sergiledi. Bilgilendirme afişlerinde, 31.03.2024 tarihine kadar olan banka kredileri, SGK ödemeleri gibi borçlar detaylarıyla yer aldı. - TOKAT