Turhal Belediyesi, Sanayi Bölgesinde Yol İyileştirmelerine Odaklanıyor

Turhal Belediyesi, şehre yeni sanayi dükkanları kazandırma çabalarını sürdürürken, mevcut sanayi bölgesinde de önemli iyileştirmelere odaklanıyor. Eski sanayi sitesinde yıllar içinde deformasyona uğrayan yolların yerine beton yol uygulaması yapılacak.

Turhal Belediyesi, şehre yeni sanayi dükkanları kazandırma çabalarını sürdürürken, mevcut sanayi bölgesinde de önemli iyileştirmelere odaklanıyor. Eski sanayi sitesinde yıllar içinde deformasyona uğrayan yolların yerine beton yol uygulaması yapılacak. Planlanan yeni yol çalışması öncesinde, belediye ekipleri alt yapıda olası sorunları önlemek amacıyla kanalizasyon hattı bakım çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler; "Bu çalışma yeni beton yol projesine hazırlık ve kış mevsimi yağışlarının etkilerini minimize etmek için yapılacak. Sanayi sitemizdeki esnafımızın mağdur olmaması için alt yapıda gerekli tedbirleri alıyoruz. Yeni beton yol çalışması öncesinde alt yapıda çıkabilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Sanayi sitemizin daha modern ve kullanışlı bir hale gelmesi için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - TOKAT