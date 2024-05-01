Turhal Belediyesi Şiddetli Yağışlara Karşı Mücadele Başlattı

Politika

Turhal Belediyesi, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlara karşı çalışma başlattı. İtfaiye ile su ve kanalizasyon ekipleri su baskınlarıyla mücadele ediyor.

Turhal'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, bölge sakinlerini olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle evlerine dolan sularla mücadele eden vatandaşlar için Turhal Belediyesi harekete geçti. İtfaiye ekipleri, ev girişlerinde biriken suları pompası ile tahliye ederken, su kanalizasyon ekipleri de yağmur suyu hatlarında oluşan sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürdü.

Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, ekiplerle birlikte sahada yer alarak, vatandaşların yaşadığı sorunları yakından takip etti. Ural, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun yağışlar sonucunda oluşan su baskınlarıyla mücadele ediyoruz. İtfaiye ve Su Kanalizasyon ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışarak, vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için çaba gösteriyor. Herkesin güvenliği ve konforu için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - TOKAT