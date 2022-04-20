Türkcan: "Vatandaş kapıda beklemez" - Son Dakika
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Türkcan: "Vatandaş kapıda beklemez"

20.04.2022 12:20
Türkcan: "Vatandaş kapıda beklemez"

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, makamına gelen yaşlı vatandaşlara ayrı bir özen gösteriyor.

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, makamına gelen yaşlı vatandaşlara ayrı bir özen gösteriyor. Başkan Türkcan, yaşlı vatandaşların sorununu çözmeden belediyeden göndermiyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, özellikle uzak mahalle ve kırsal kesimden gelen vatandaşları makamında dinleyerek sorunlarına çare bulmak için çalışmalarını sıklaştırdı. Özellikle yaşlı vatandaşların gerek özel gerekse diğer sorunlarını yakından dinlemek önünde diz çökerek dinleyen Başkan Türkcan, sorunların çözümü için talimat verdikten sonra vatandaşları kapıya kadar kendisi uğurluyor.

"Kapım her zaman açık, vatandaş kapıda beklemez"

Başkan Türkcan, "Ulubey ilçesi köy-kent ilişkisinin sık yaşandığı bir ilçe. Uzak köşelerden gelip belediyeden isteği olan vatandaşlarımızın sorunlarına çare bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yaşlı büyüklerimize gerekli özeni göstermek bizim görevimiz. Hem gönlüm hem de kapım her zaman açık. Vatandaş kapıda beklemez. Biz burada olduğumuz sürece öncelik vatandaşındır. Vatandaşımız bu kapıya geldiği zaman işini görmeden dönmeyecek veya en azından neden olmadığını bilecek" dedi. - ORDU

Türkcan: Vatandaş kapıda beklemez
Türkcan: Vatandaş kapıda beklemez
Türkcan: Vatandaş kapıda beklemez
Türkcan: Vatandaş kapıda beklemez

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İsa Türkcan, Ulubey, Uzak, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkcan: 'Vatandaş kapıda beklemez' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkcan: "Vatandaş kapıda beklemez" - Son Dakika
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