Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu - Son Dakika

Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in doğum günü sebebiyle yapılan anma etkinliğinde Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında kavga çıktı.

Türkeş ailesine yakın Tamgatürk sitesinde haber şu şekilde yayınlandı: "Başlarında MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un bulunduğu 50'ye yakın terörist, etkinliğin düzenlendiği salonun kapısında çevik kuvvet polislerinin beklemesine rağmen salona girerek, Başbuğ Alparslan Türkeş'e, Kuran tilavetinden sonra dua edildiği esnada sahnedeki bayrakları alıp protokole saldırdı."

Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sonrası Türkeş ailesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

"BAHÇELİ İLK GÜNDEN BERİ VAKIFTAN RAHATSIZDIR"

Saldırı sonrasında TamgaTürk'e konuşan Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş Vakfı'ndan ilk günden beri rahatsız olduğunu söyledi. Türkeş, "Alparslan Türkeş Vakfı, Başbuğ'un vefatının hemen akabinde kuruldu. Asıl amacı Başbuğ'un mezarının bakımını yapmak ve hatırasını yaşatmaktır. Ancak Devlet Bahçeli ilk günden beri vakıftan rahatsızdır. İlk günden beri vakfı istemiyor" ifadelerini kullandı.

''TÜRKEŞ KİNİ BİTMEDİ GİTTİ''

Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise, ''Türkeş, "İçinizdeki gizli Türkeş kini bitmedi gitti. Utanın o isim sayesinde bu dünyada görmediğiniz her şeyi gördüğünüz her şeye de sahip oldunuz. Yeter artık sömürdüğünüz ülkücü camia da Türk Milleti de bıktı sizden düşün yakamızdan" ifadelerini kullandı.