Türkeş'in vefatının yıldönümünde fidan dikimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkeş'in vefatının yıldönümünde fidan dikimi gerçekleştirildi

04.04.2022 09:59
Türkeş'in vefatının yıldönümünde fidan dikimi gerçekleştirildi

TÜRKAV Erzincan İl Başkanlığı, Alparslan Türkeş'in vefatının yıldönümünde hatıra ormanında fidan dikimi gerçekleştirdi.

TÜRKAV Erzincan İl Başkanlığı, Alparslan Türkeş'in vefatının yıldönümünde hatıra ormanında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Düzenlenen fidan dikimi programına MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, MYK Üyesi Hasan Özarslan, Merkez İlçe Başkanı Murat Köhne, Ülkü Ocakları İl Başkanı Vasfi Karatepe, TÜRKAV İl Başkanı Kürşat Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin İlter, Kamu Sen Şube Başkanları, yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Erzincan İl Başkanı Kürşat Yılmaz, Alparslan Türkeş'in vefatının yıldönümü ve hatıra ormanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılmaz açıklamasında; "Türkiye Kamu Çalışanları Kalkındırma ve Dayanışma Vakfı kuruluş fikrini ortaya koyan, bir nesil yetiştiren bayrak adam, Türk milliyetçiliğinin mimarlarından, Türk dünyasının lideri, Türk'ün son başbuğu, Başbuğ Alparslan Türkeş, Cenab-ı Allah'ın Türk milletine bahşettiği en büyük insanlardan biridir. O, başkalarının vazgeçtiği yerde başlamış, Türk Milliyetçiliği'ni aksiyon hale getirmişti. Bugün yetiştirdiği Ülkü gençleri devleti yönetmekte, fikirleri Türk Dünyası'nda bayrak olmaktadır. Türk Milliyetçileri'nin büyük ve efsanevi lideri Alparslan Türkeş'i ebediyete uğurlayalı tam 25. yıl oldu.

Büyük Türk şairi Ziya Paşa'nın bu durumdaki büyük adamlar için söylediği bir beyit vardır. Der ki;

Beni adem haşrederek tazim dururlar adına,

Kim fedayı nefs ederse cinsinin imadına..

Bu güzel tarif hiç şüphesiz Başbuğ Türkeş'in şahsında en güzel tarifini bulmaktadır

TÜRKAV Erzincan İl Başkanlığı yönetimi olarak Başbuğumuzu 25. ölüm yıl dönümünde "Başbuğ Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı" adlı fidan dikim etkinliğimiz ile anmak istedik.

Bedenen bu fani dünyadan ebediyete göç etse de, fikirleri, Türk gençliğinin mayasının yoğrulduğu Ülkü Ocaklarında, fikir babası olduğu TÜRKAV'da, siyasi olarak da Milliyetçi Hareket Partisinde yaşamaktadır. Rahmeti Rahman'a kavuşmasının 25. yıl dönümünde Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuz diyen Türkün başbuğu Alparslan Türkeş'i rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Türkeş'in vefatının yıldönümünde fidan dikimi gerçekleştirildi

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Alparslan Türkeş, Erzincan, Kamu, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkeş'in vefatının yıldönümünde fidan dikimi gerçekleştirildi - Son Dakika


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