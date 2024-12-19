Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
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Politika

Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi ile akademinin idari kapasitesinin güçlendirileceğini ve yeni eğitim kurullarının oluşturulacağını açıkladı.

19.12.2024 19:38
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti tarafından bugün TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 21 maddeden oluşan 'Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, kanun teklifine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Kanun teklifiyle; akademinin idari kapasitesi güçlendirilecek, akademi bünyesinde hukuk ve adalet alanında gelişmeleri takip etme, ihtiyaçları tespit etme, araştırma, bilimsel çalışma ve yayımlar yapmak üzere Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili kararları almak üzere 18 üyeli Eğitim Kurulu oluşturulacak. Eğitim Kurulu hukuk ve adalet alanındaki farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla çoğulcu bir yapıda olacak. Akademi merkezi dışında eğitim merkezleri kurulmasına imkan sağlanacak. Hakim ve savcılar ile hakim ve savcı yardımcılarına eğitim veren Akademi, talepleri halinde avukatlar ve noterler ile hukuk ve adalet alanındaki diğer kişilere yönelik de eğitimler düzenleyebilecek" ifadelerini kullandı.

Toplam 21 maddeden oluşan Kanun Teklifinin, milletvekillerinin takdiriyle kabul edileceğine inandığını söyleyen Tunç, "Adaletin tecellisinde en önemli unsurun insan olduğu bilinciyle hukuka ve insan haklarına bağlı, hür vicdanıyla adil kararlar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen yargı mensuplarımızın kürsüye daha nitelikli ve güçlü çıkmaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika

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