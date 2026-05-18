Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Toplantısı - Son Dakika
Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Toplantısı

18.05.2026 20:54
Bakan Fidan, Almanya ile iş birliğini güçlendireceklerini ve bölgesel meseleleri ele aldıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Müttefikimiz Almanya'yla ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın eş güdüm ve iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Fidan, Berlin'de katıldığı Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Fidan paylaşımında, "Geçtiğimiz ay Birleşik Krallık'la Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi'ni imzalamamızın ardından bugün de Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'nı Berlin'de başarıyla gerçekleştirdik. 12 yıl aradan sonra düzenlenen bu toplantı, iki ülkenin stratejik iş birliğini daha da ileri taşıma yönündeki ortak iradesini ortaya koymuştur. Başta Şansölye Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul olmak üzere Alman yetkililerle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı biçimde ele aldık. Savunma sanayii, ekonomi, enerji ve bağlantısallık gibi alanlardaki iş birliğimizi somut projeler ve karşılıklı yatırımlarla derinleştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Almanya ile iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Fidan, "Almanya'daki Türk toplumunun ilişkilerimizin beşeri, kültürel ve ekonomik temelini güçlendiren önemli bir köprü olduğunu, bu bağların korunmasının önemini bir kez daha vurguladık. Görüşmelerimizde bölgesel ve küresel gelişmeler de geniş yer tuttu. Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nin hazırlıkları, Avrupa güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaş ve Gazze'deki durum başta olmak üzere güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mevcut krizlerin diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladık. Türkiye ile Almanya arasındaki çok boyutlu ortaklık, Avrupa'nın istikrarı ve refahı bakımından da büyük önem taşımaktadır. Müttefikimiz Almanya'yla ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın eş güdüm ve iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Enerji, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
Mersin'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
