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Politika

Türkiye-Çekya Dostluk Güneşi

Türkiye-Çekya Dostluk Güneşi

AK Parti heyeti, Çek Büyükelçi ile ikili ilişkilerde iş birliğini artırmayı hedefledi.

07.11.2024 10:56
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AK Parti Kayseri Milletvekili, Türkiye-Çekya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, dostluk grubu üyesi milletvekilleri ile birlikte Çek Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi olarak göreve yeni başlayan Petr Stepanek'i mecliste ağırladı.

Başkan Cıngı; yapılan toplantıda Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin 100 yıllık tarihine vurgu yaparak, özellikle savunma sanayi, ekonomi, turizm ve eğitim alanlarında sürdürülebilir iş birliklerinin artırılması konusundaki isteklerini dile getirirken, vize süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Murat Cahid Cıngı; dostluk grubu üyeleriyle birlikte, Çekya ile ilişkilerin gelişmesi adına yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunacaklarını belirterek, Türkiye ve Çekya'nın ortak kültürel, ekonomik ve siyasi projelerle daha güçlü bir bağ kurmasının her iki ülkenin de yararına olacağını dile getirdi.

Büyükelçi Petr Stepanek ise; Türkiye ve Çekya arasındaki iş birliğini geliştirmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, Türk halkının misafirperverliği ve dostluk ilişkilerine verdiği değerin kendisini etkilediğini ifade etti. Büyükelçi Stepanek, Çekya olarak Türkiye ile dostane ilişkilerin daha da güçlenmesi için karşılıklı iş birliğine her zaman açık olduklarını vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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